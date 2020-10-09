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    Киевское «Динамо» будет проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями

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    «Динамо» получило разрешение от Киевского городского совета на принятие зрителей на матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    «Динамо» Киев
    «Динамо» Киев

    «ФК "Динамо" Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей Лиги чемпионов в присутствии зрителей и получил положительное решение.

    Руководством и соответствующими службами ФК "Динамо" Киев будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Матчи будут проводиться со строгим соблюдением карантинных ограничений», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Ранее УЕФА допустил, что на матчах еврокубков стадионы могут заполняться зрителями до 30 процентов от общей вместимости.

    На групповой стадии ЛЧ «Динамо» будет играть с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». 0

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