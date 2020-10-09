Аргентина — Эквадор: счет матча 1:0, обзор гола

Лионель Месси
twitter.com/Argentina
Единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Для 33-летнего бомбардира «Барселоны» это 22-й гол в истории южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира.
За весь матч эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.
Чемпионат мира-2022 Отборочный турнир Южная Америка 1 тур
Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)
Гол: Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)
Во втором туре Аргентина 13 октября на выезде сыграет с командой Боливии, а Эквадор на следующий день примет Уругвай. 0