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    Гол Месси с пенальти принес Аргентине победу над Эквадором

    Аргентина — Эквадор: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Сборная Аргентины на своем переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Для 33-летнего бомбардира «Барселоны» это 22-й гол в истории южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира.

    За весь матч эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.

    Чемпионат мира-2022 Отборочный турнир Южная Америка 1 тур
    Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)
    Гол: Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)

    Во втором туре Аргентина 13 октября на выезде сыграет с командой Боливии, а Эквадор на следующий день примет Уругвай. 0

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