Аргентина — Эквадор: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяна своем переигралав матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Лионель Месси twitter.com/Argentina 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

Единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Для 33-летнего бомбардира «Барселоны» это 22-й гол в истории южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира.

За весь матч эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.

Чемпионат мира-2022 Отборочный турнир Южная Америка 1 тур Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0) Гол: Аргентина — Эквадор — 1:0 (1:0)

Во втором туре Аргентина 13 октября на выезде сыграет с командой Боливии, а Эквадор на следующий день примет Уругвай. 0