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    Смольников: О вызове в сборную узнал напрямую от Черчесова

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    Защитник сборной России Игорь Смольников рассказал о том, как он узнал о вызове в команду.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    «За день до выезда в Москву позвонил Станислав Саламович и сказал, что вызовет меня.

    О вызове узнал напрямую от тренера. В сборной появляются новые лица. Много молодых, талантливых ребят, хорошая сборная, способная добиваться результатов.

    Шведы в "Краснодаре"? В любом случае легче играть, когда знаешь оппонента.

    Но я бы не делал акцент на этом — неизвестно, кто и как у них будет играть. Тренеру виднее, он все проанализирует и нам расскажет.

    В "Краснодаре" я ощущаю себя хорошо. Мне помогло то, что я и до этого там был. Вливание в коллектив прошло быстро. Чувствую себя хорошо.

    Сентябрьские матчи сборной России? Понравился матч с сербами, считаю, что заслуженно победили.

    С венграми тоже играли хорошо, но в какой-то момент расслабились. Хорошо, что довели матч до победы», — сказал Смольников в интервью пресс-службе сборной.

    8 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции. Затем россияне сыграют в Лиге наций со сборными Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). 0

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