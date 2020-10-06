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    Ионов: Атмосфера в сборной всегда хорошая

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    Нападающий «Ростова» Алексей Ионов рассказал о подготовке сборной России к товарищеской игре против команды Швеции и к матчам Лиги наций против Турции и Венгрии.

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов

    «Атмосфера в сборной всегда хорошая. Я всегда рад сюда приезжать, поэтому с этим проблем нет.

    Было несколько восстановительных занятий после матчей, будут теоретические занятия, где более подробно разберем соперников и подготовимся к встречам.

    Что касается прошлого матча с Венгрией, когда счет стал 3:0, может быть, расслабились и устали, и все это повлияло — пропустили два гола.

    Думаю, что сделаем из этого выводы. Это для нас звонок, чтобы не доводить до такой ситуации и до конца доигрывать матчи. Думаю, нас ждет хорошая ответная встреча в Москве.

    Распределять силы я не собираюсь. Есть матчи, где надо выйти и добиться положительного результата.

    Беречь себя не собираюсь. Есть матч, я к нему готовлюсь, уже от следующей встречи будем отталкиваться», — отметил Ионов в интервью для пресс-службы национальной команды.

    Все три октябрьские встречи команда Черчесова проведет в Москве. 8 октября на «ВЭБ Арене» состоится товарищеский матч Россия — Швеция, а 11 и 14 октября россияне примут команды Турции и Венгрии на стадионе «ВТБ Арена» 0

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