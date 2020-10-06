«Марсель» арендовал хавбека «Баварии»

Микаэль Кюизанс
globallookpress.com
21-летний француз перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. Также в соглашение прописана опция последующего выкупа игрока.
Изначально он должен был перейти в «Лидс» за 20 миллионов евро, но Кюизанс не прошел медосмотр для английского клуба.
Michaël 𝗖𝘂𝗶𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 ⚪️Ⓜ #DroitAuBut pic.twitter.com/mmcG27oBTI— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 6, 2020
В нынешнем сезоне Кюизанс успел провести один матч в Бундеслиге.