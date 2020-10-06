«Марсель» арендовал хавбека «Баварии»

Полузащитникпродолжит карьеру в, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

21-летний француз перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. Также в соглашение прописана опция последующего выкупа игрока.

Изначально он должен был перейти в «Лидс» за 20 миллионов евро, но Кюизанс не прошел медосмотр для английского клуба.

В нынешнем сезоне Кюизанс успел провести один матч в Бундеслиге.

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