Санчо, Абрахам и Чилуэлл пропустят матч с Уэльсом из-за нарушения антикоронавирусного протокола

Футболисты сборной Англиине сыграют в товарищеском матче против Уэльса, сообщает Sky Sports.

Футбольная ассоциация продолжает расследование по делу нарушения футболистами антикоронавирусного протокола.

Напомним, что Абрахам отмечал свой 23-й день рождения и позвал на вечеринку партнеров по сборной.

На мероприятии присутствовало порядка 20 человек, в то время как протокол запрещает установленные правительством Великобритании правил о запрете на массовый сбор людей в количестве более 6 человек.

Санчо, Абрахам и Чилуэлл уже принесли публичные извинения.

Напомним, на прошлом сборе из национальной команды были выгнаны полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, которые привели в отель девушек, нарушив правила во время пандемии. 0