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    Санчо, Абрахам и Чилуэлл пропустят матч с Уэльсом из-за нарушения антикоронавирусного протокола

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    Футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Тэмми Абрахам и Бен Чилуэлл не сыграют в товарищеском матче против Уэльса, сообщает Sky Sports.

    Тэмми Абрахам и Джейдон Санчо
    Тэмми Абрахам и Джейдон Санчо

    Футбольная ассоциация продолжает расследование по делу нарушения футболистами антикоронавирусного протокола.

    Напомним, что Абрахам отмечал свой 23-й день рождения и позвал на вечеринку партнеров по сборной.

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    • На мероприятии присутствовало порядка 20 человек, в то время как протокол запрещает установленные правительством Великобритании правил о запрете на массовый сбор людей в количестве более 6 человек.

    Санчо, Абрахам и Чилуэлл уже принесли публичные извинения.

    Напомним, на прошлом сборе из национальной команды были выгнаны полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, которые привели в отель девушек, нарушив правила во время пандемии. 0

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