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    Фоден и Гринвуд отчислены из сборной Англии за нарушение коронавирусного режима

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    Полузащитник Фил Фоден и форвард Мэйсон Гринвуд досрочно покинули расположение сборной Англии из-за нарушения правил по профилактике распространения коронавируса.

    Фил Фоден
    Фил Фоден

    18-летний форвард и 20-летний хавбек, дебютировавшие за национальную команду страны в выездном матче Лиги наций против Исландии (0:1), привели в отель девушек.

    Тем самым молодые англичане нарушили строгий протокол, предусмотренный в рамках борьбы с Covid-19.

    Свой визит к игрокам девушки фиксировали в Snapchat. Они также выложили короткое видео из комнаты Гринвуда и Фодена. Девушки сообщили, что общались с парнями несколько дней.

    «К сожалению, сегодня утром двое из парней нарушили рекомендации по Covid-19.

    Поэтому нам пришлось очень быстро принять решение, что они не могут продолжать общаться с остальной командой и не смогут продолжить тренировки в сборной.

    Учитывая процедуры, которым мы должны следовать, им придется вернуться в Англию отдельно от команды», — цитирует BBC главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

    Напомним, что сборная Англии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций 8 сентября встретится на выезде с командой Дании. 0

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