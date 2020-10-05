Игроки сборной Англии устроили вечеринку

Футболисты сборнойвновь оказались в центре скандала в преддверии матчей в Лиге наций.

Как сообщает The Times, сразу три игрока — нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, его одноклубник защитник Бенджамин Чилвел и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — устроили вечеринку в честь дня рождения форварда.

Праздник прошел всего за 48 часов до отбытия футболистов в расположение национальной команды. Игроки нарушили протокол, поскольку на вечеринке присутствовало более шести человек.

Поведение спортсменов привело в ярость главного тренера «трех львов» Гарета Саутгейта. Он будет принимать решение о целесообразности их нахождения в команде. 0