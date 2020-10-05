ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордКавани здесь не поможет. В «Манчестер Юнайтед» полный беспорядок
  • 15:27
    • Геркус заявил, что Кузяева в «Локомотиве» не будет
  • 13:50
    • France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории
  • 11:36
    • Стало известно, когда «Динамо» назовет имя нового тренера
  • 11:15
    • Ротенберг: «Сочи» готовы забрать Кокорина из «Спартака»
  • 11:07
    • Финал Гран-при по фигурному катанию отложен
    Все новости спорта

    Игроки сборной Англии устроили вечеринку

    Футбол Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Между тем Скандалы Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Футболисты сборной Англии вновь оказались в центре скандала в преддверии матчей в Лиге наций.

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    Как сообщает The Times, сразу три игрока — нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, его одноклубник защитник Бенджамин Чилвел и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — устроили вечеринку в честь дня рождения форварда.

    Праздник прошел всего за 48 часов до отбытия футболистов в расположение национальной команды. Игроки нарушили протокол, поскольку на вечеринке присутствовало более шести человек.

    Поведение спортсменов привело в ярость главного тренера «трех львов» Гарета Саутгейта. Он будет принимать решение о целесообразности их нахождения в команде. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра в Казани с первых минут будет напряженной
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Как «Северсталь» выступит в гостевом поединке?
  • «Сибирь» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли Тим пройти крепкого аргентинца?
  • Шварцман — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.00
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шварцман — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры