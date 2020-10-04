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    «Реал» возглавил турнирную таблицу Примеры

    «Леванте» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Реал» одержал победу над «Леванте» в выездном матче пятого тура испанской Примеры.

    Винисиус Жуниор
    Винисиус Жуниор

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Сливочные» вышли вперед на 16-й минуте, когда Винисиус Жуниор подобрал мяч на углу штрафной, после чего технично пробил под дальнюю штангу.

    Победную для мадридцев точку в компенсированное время второго тайма поставил Карим Бензема.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Реал Мадрид 0:2
    Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (16'), 0:2 Карим Бензема (90') Леванте: Айтор, Рубен Везу, Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Энис Барди, Mickael Malsa (Неманья Радоя, 73'), Никола Вукчевич (Jorge de Frutos, 55'), Хосе Кампанья, Рохер (Гонсало Мелеро, 55'), Хосе Моралес Луис (Daniel Gomez, 68') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди, Лука Модрич (Иско, 89'), Каземиро, Федерико Вальверде (Мартин Эдегор, 89'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 69'), Винисиус Жуниор (Лукас Васкес, 69') Предупреждения: Каземиро (4'), Энис Барди (72'), Хорхе Мирамон (90')

    В турнирной таблице Примеры «Реал» вышел на первое место (10 очков), «Леванте» идет 18-м (3 очка). 0

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