Аршавин призвал Кузяева отказаться от перехода в «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита»считает, что полузащитник сборной Россиидопустит серьезную ошибку, если перейдет в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в зарубежном клубе, но теперь он склоняется к тому, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».

Контракт Кузяева с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона, в настоящее время игрок пребывает в статусе свободного агента.

«Далер, послушай меня, не совершай ошибку. Просто так сложилось, что я его за неделю дважды встретил в одном месте и два раза уговаривал остаться в "Зените". Если это не сработает, то я расстроюсь. Зачем менять "Зенит" на "Локомотив"?», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0