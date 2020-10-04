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    Аршавин призвал Кузяева отказаться от перехода в «Локомотив»

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что полузащитник сборной России Далер Кузяев допустит серьезную ошибку, если перейдет в «Локомотив».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в зарубежном клубе, но теперь он склоняется к тому, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».

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    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона, в настоящее время игрок пребывает в статусе свободного агента.

    «Далер, послушай меня, не совершай ошибку. Просто так сложилось, что я его за неделю дважды встретил в одном месте и два раза уговаривал остаться в "Зените". Если это не сработает, то я расстроюсь. Зачем менять "Зенит" на "Локомотив"?», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0

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