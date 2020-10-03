Газизов пообещал появление новичков к концу трансферного окна

Генеральный директор «Спартака»заявил, что клуб работает над усилением команды.

«Надеюсь, что все будет хорошо. Естественно, на каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговорный процесс пошел лучше. Но в это трансферное окно есть определенные проблемы: мы работаем на телефонах, не можем напрямую общаться с футболистами. Это доставляет проблемы.

Но к концу трансферного окна ребята будут, они придут и будут помогать "Спартаку". В любом случае, "Спартак" набирает очки, это самое главное. Если что-то пойдет не так, мы будем подключать внутренний резерв, он у "Спартака" огромный. Усиления тоже нужны, работаем над этим.

Вы меня вытягиваете на различные вещи, чтобы я вам сказал, что завтра придет такой-то человек за такие-то деньги. Это неправильно. Потом вы все будете меня хейтить и говорить, что я натворил», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0