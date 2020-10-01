Рыбчинский: Сыграть против таких клубов — мечта каждого футболиста

Дмитрий Рыбчинский
«Локомотив»
«Локо» сыграет с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».
«Эмоции переполняют. Группа очень сложная, но сыграть против таких клубов — мечта каждого футболиста.
Конечно, когда жеребили "Локо", подумал, что было бы здорово сыграть против Леши Миранчука, но жеребьевка решила по-другому.
"Бавария" показывает фантастический футбол и является действующим победителем Лиги чемпионов. Тут излишни комментарии.
Матчи с "Атлетико" все помнят очень хорошо — надеюсь, в этот раз мы сможем им противопоставить свою игру и навязать борьбу.
Будем отдаваться на 200% на поле, биться друг за друга и за наших болельщиков!», — приводит слова игрока «Локомотива». 0