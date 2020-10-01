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    Рыбчинский: Сыграть против таких клубов — мечта каждого футболиста

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов.

    Дмитрий Рыбчинский
    Дмитрий Рыбчинский

    «Локо» сыграет с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

    «Эмоции переполняют. Группа очень сложная, но сыграть против таких клубов — мечта каждого футболиста.

    Конечно, когда жеребили "Локо", подумал, что было бы здорово сыграть против Леши Миранчука, но жеребьевка решила по-другому.

    "Бавария" показывает фантастический футбол и является действующим победителем Лиги чемпионов. Тут излишни комментарии.

    Матчи с "Атлетико" все помнят очень хорошо — надеюсь, в этот раз мы сможем им противопоставить свою игру и навязать борьбу.

    Будем отдаваться на 200% на поле, биться друг за друга и за наших болельщиков!», — приводит слова игрока «Локомотива». 0

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