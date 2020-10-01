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    УЕФА выбрал лучших игроков и тренера сезона 2019/2020

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    УЕФА назвала победителей в звании «лучших» за прошлый сезон. В четырех номинациях были представлены члены «Баварии».

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком и нападающим сезона по версии УЕФА. Напомним, что поляк стал лучшим бомбардиром в Бундеслиге. На его счету было 34 мяча в 31 матче. В целом футболист оформил за сезон 55 голов, сыграв при этом 47 поединков.

    Помимо Левандовски свои награды получили полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брейне, а также два одноклубника поляка Мануэль Нойер и Йозуа Киммих, как лучшие голкипер и защитник соответственно.

    Тренером сезона стал Ханс-Дитер Флик, который привел «Баварию» к победе в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Также его команда взяла Суперкубок УЕФА. Конкурентами немца были Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн. 0

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