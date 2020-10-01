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    Николич рад, что «Локомотиву» попалась «Бавария»

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Локо» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

    «Я рад, что попалась "Бавария" — клубный чемпион Европы, мне нравится немецкий футбол.

    "Атлетико" уже был в группе с "Локо". Мне нравится стиль Диего Симеоне, и как он выбирает игроков. "Зальцбург" мне тоже хорошо известен.

    Будем идти от матча к матчу. В ЛЧ не бывает слабых групп, каждая тяжела. Не могу сказать доволен или нет. Мы среди 32 лучших команд Европы.

    Я верю в нашу команду, мы должны сделать все, чтобы достойно представить русский футбол. Попробуем оставить хорошее впечатление и забирать у всех очки.

    Завтра на тренировке буду говорить только о "Химках" — это самый важный матч сейчас», — подчеркнул Николич в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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