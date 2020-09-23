Мостовой: «Краснодару» пора прекратить говорить о своих воспитанниках

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о составе «Краснодара» в матче с ПАОК (2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Посмотрел на состав "Краснодара" — восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича.

Все-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что "Краснодару" нужны более классные центральные защитники. В Лиге чемпионов тоже есть команды и из Швейцарии, Австрии. Опасения за центральных защитников "Краснодара" нет, Кайо играет нормально, есть Мартынович», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ответная игра между «Краснодаром» и ПАОК состоится 30 сентября на поле греческого клуба, который ранее прошел в квалификации ЛЧ турецкий «Бешикташ» и португальскую «Бенфику». 0