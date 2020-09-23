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    Уткин не увидел в камбэке «Краснодара» триумфа воли

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о победе «Краснодара» над ПАОК (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Ответная игра состоится 30 сентября на поле греческого клуба, который ранее прошел в квалификации ЛЧ турецкий «Бешикташ» и португальскую «Бенфику».

    «Что ж, мой скепсис в отношении "Краснодара" после победы над "Химками" с ненужным (как и сами "Химки") счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад.

    Тем не менее я не усматриваю в камбэке "Краснодара" триумфа воли. С "Химками" в известном смысле тоже был камбэк — после того, как Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

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    • Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения.

    В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти.

    "Краснодар" не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А все, что про концентрацию — это все про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет — это иная форма непрофессионализма.

    Поболеем за "Краснодар" через неделю», — написал Уткина в своем телеграм-канале. 0

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