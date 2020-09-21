Первушин: «Тамбов» для «Спартака», как красная тряпка для быка

Главный тренер «Тамбова»рассказал, какой был план на игру 8-го тура РПЛ против(0:1).

«Самое лучшее это счет на табло. Сыграли как бы неплохо, многие моменты не получились, потому что "Локомотив" очень хорошо выходил из-под прессинга.

Мы пытались в определенных зонах накрывать соперника, но уровень мастерства позволял это делать. Поэтому у "Локомотива" проходили быстрые атаки.

Почему? Потому что мы побаивались их, тут и Миранчук, и Камано, и Смолов — это те люди, которые могут организовать быстрое наступление.

Что касается игры, то самое сложное поменять ментальность игроков. Ребята в раздевалке были расстроены, что проиграли, хотя на самом деле у нас было 1-2 момента.

Хотя мы понимали, что с таким соперником у нас много моментов быть не может. Нужно было выжимать практически из пальца», — сказал Первушин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Специалист также отметил, что с нетерпением ждем следующего матча со «Спартаком», который пройдет 26 сентября в Саранске.

«Когда чемпионат начинался, я понимал, что это будет самая сложная игра, потому что мы сейчас для "Спартака", как красная тряпка для быка. Мы ждем этой встречи с нетерпением», — сказал он.

В прошлом сезоне «Тамбов» в Саранске обыграл красно-белых со счетом 2:0, а в Москве был сильнее 3:2. 0