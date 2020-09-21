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    Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей»

    «Милан» — «Болонья»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Болоньей» со счетом 1:0.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    На 35-й минуте Златан Ибрагимович откликнулся на передачу Тео Эрнандеса и точно пробил головой в угол ворот Лукаша Скорупски.

    А в начале второй половине встречи шведский форвард удачно реализовал 11-метровый удар.

    Отметим, что на 88-й минуте защитник гостей Митчелл Дейкс был удален с поля за вторую желтую карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Болонья 2:0
    Голы: 1:0 Златан Ибрагимович (35'), 2:0 Златан Ибрагимович (пенальти) (50') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Симон Кьер (Леонардо Дуарте, 71'), Маттео Габбиа, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 86'), Самуэль Кастильехо (Алексис Салемакерс, 46'), Хакан Чалханоглу (Браим Диас, 71'), Анте Ребич, Франк Кессье (Сандро Тонали, 77'), Златан Ибрагимович Болонья: Лукаш Скорупски, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Митчелл Дейкс, Риккардо Орсолини (Никола Сансоне, 57'), Николас Домингес (Andreas Skov Olsen, 56'), Роберто Сориано (Маттиас Сванберг, 80'), Йерди Схаутен, Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 83'), Родриго Паласио (Федерико Сантандер, 80') Предупреждения: Николас Домингес (18'), Митчелл Дейкс (31'), Самуэль Кастильехо (40'), Такэхиро Томиясу (74'), Никола Сансоне (82'), Раде Крунич (86'), Митчелл Дейкс (88'), Маттео Габбиа (89')

    В следующем туре «Милан» отправится в гости к «Кротоне», а «Болонья» дома сыграет с «Пармой». 0

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