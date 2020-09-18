В Сербии команды забили 12 голов на двоих

Румынскаяобыграл сербскуюв матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, а в овертайме команды поразили ворота друг друга еще по два раза. Итого — 6:6. Стоит отметить, что по ходу матча «Бачка-Топола» заработала два удаления.

В серии послематчевых 11-метровых ударов «Стяуа» оказался сильнее — 5:4.

Как сообщает Gracenote Live, этот матч стал историческим. Впервые в истории еврокубков обе команды забили в одном матче как минимум пять голов (без учета серии пенальти).

В следующем раунде отбора румынский коллектив сыграет с чешским «Слованом» (Либерец). 0