«Рига» Кононова вышла в третий раунд Лиги Европы

победилаиз Сан-Марино в доигровке матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, прерванная в четверг, была доиграна в пятницу и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 58-й минуте забил Педриньо.

Вчера на арене «Сконто» погас свет, после этого разбилось стекло прожектора, осколки которого рассыпались на нижнем ярусе трибуны и возле скамейки запасных.

«Рига», которую возглавляет экс-тренер московского «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов, в следующем раунде квалификации Лиги Европы 24 сентября встретится с шотландским «Селтиком». 0