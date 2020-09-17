Судьбу матча «Ростов» — «Ротор» решит Роспотребнадзор

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала заявление в связи со вспышкой коронавируса в

12 сентября стало известно, что у семерых футболистов волгоградского клуба результаты на COVID-19 показали отклонения от нормы.

Позже команде засчитали техническое поражение в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Безопасность всех участников матчей РПЛ — приоритет для лиги.

Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами РПЛ.

В частности в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

Матч 7-го тура РПЛ "Ротор" — "Краснодар" не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей "Ротора" и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за два часа до начала матча.

По состоянию на 17 сентября "Ротор" предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.

Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября.

В настоящий момент волгоградцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав 2 очка. Южане с 11 очками располагаются на 7-й строчке. 0