ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Родина»Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам
  • 16:57
    • В КХЛ зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом
  • 18:06
    • «Зенит» интересуется форвардом «Эвертона»
  • 14:15
    • Румменигге: «Бавария» достигла соглашения с «Ливерпулем» по Алькантаре
  • 11:47
    • Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:32
    • Из-за коронавируса перенесены шесть матчей «Барыса»
    Все новости спорта

    Судьбу матча «Ростов» — «Ротор» решит Роспотребнадзор

    Футбол Ротор Ростов РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала заявление в связи со вспышкой коронавируса в «Роторе».

    «Ротор»
    «Ротор»

    12 сентября стало известно, что у семерых футболистов волгоградского клуба результаты на COVID-19 показали отклонения от нормы.

    Позже команде засчитали техническое поражение в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «Безопасность всех участников матчей РПЛ — приоритет для лиги.

    Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами РПЛ.

    В частности в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

    Матч 7-го тура РПЛ "Ротор" — "Краснодар" не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей "Ротора" и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за два часа до начала матча.

    По состоянию на 17 сентября "Ротор" предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.

    Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», — говорится в сообщении.

    Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября.

    В настоящий момент волгоградцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав 2 очка. Южане с 11 очками располагаются на 7-й строчке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Динамо» на классе победу над грузинами?
  • «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли болгарский «Локомотив» разозлить Моуринью?
  • «Локомотив» П — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Кто выиграет битву за лидерство?
  • «Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив Тбилиси — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Локомотив П — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Марсель — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нефтчи — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Осиек — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кукеси — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры