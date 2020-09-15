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    Тренер «Арсенала»: Если бы играли, как второй тайм, то и счет был бы другой

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    Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    «Вроде бы играли неплохо первый тайм. Ну вот этот отрезок опять, где-то у нас получается. Не первый раз отрезками команда проваливается. Если бы играли, как второй тайм, то и счет был бы другой.

    Немножко успокоили ребят в перерыве, просто поговорили спокойно. Было видно, что они немножко перегорели в первом тайме. Я думаю, что сказалось все-таки то, что вышло много молодых ребят.

    В перерыве нормально объяснили, что и как, и во втором сыграли совершенно по-другому заиграли», — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». 0

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