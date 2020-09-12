«Монпелье» — «Ницца»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Даниэль Конгре, еще один гол забил Гаэтан Лаборд.

У гостей автором единственного точного удара стал Данте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Ницца 3:1 Голы: 1:0 Гаэтан Лаборде (18'), 2:0 Даниэль Конгре (50'), 3:0 Даниэль Конгре (64'), 3:1 Данте (69') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Hilton, Педру Мендеш, Арно Суке (Киган Долли, 85'), Михайло Ристич (Ambroise Oyongo Bitolo, 84'), Тежи Саванье (Саломон Самбья, 68'), Жордан Ферри (Жорис Шотар, 73'), Дамьен Ле Таллек, Анди Делорт (Стефи Мавидиди, 85'), Гаэтан Лаборде Ницца: Вальтер Бенитес, Данте, Ассан Камара, Youcef Attal (Эдди Сильвестр, 89'), Анди Пельмар, Морган Шнейдерлен, Пьерр Лис-Мелу, Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Клод, 46'), Мизьян Маолида (Амин Гуири, 63'), Каспер Дольберг, Маркуш Лопеш (Дан Ндой, 80') Предупреждения: Мизьян Маолида (40'), Каспер Дольберг (82')

«Монпелье» одержал первую победу в национальном первенстве и набрал 3 очка, а «Ницца» впервые в этом сезоне проиграла. Отметим, что у хозяев один матч в запасе.

В следующем туре «Монпелье» дома сыграет с «Лионом» (15 сентября), а «Ницца» — «ПСЖ» (20 сентября). 0