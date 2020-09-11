«Ганновер» может арендовать хавбека ЦСКА

Полузащитникможет продолжить карьеру в Германии. На 21-летнего игрока претендует, сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб может попробовать арендовать 21-летнего футболиста сборной Словении, контракт которого с «армейцами» истекает летом 2023 года.

Информацию прокомментировал спортивный директор «Ганновера» Герхард Цубер: «Не буду комментировать имена. Мы думаем о позиции опорника и ищем решение. Внимательно следим за ситуацией, но не даем оказывать на себя давление. У нас несколько кандидатов».

Бийол в этом сезоне принял участие в четырех матчах ЦСКА, проведя на поле в общей сложности 53 минуты. 0