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    «Ганновер» может арендовать хавбека ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в Германии. На 21-летнего игрока претендует «Ганновер», сообщает Kicker.

    Яка Бийол
    Яка Бийол

    По информации источника, немецкий клуб может попробовать арендовать 21-летнего футболиста сборной Словении, контракт которого с «армейцами» истекает летом 2023 года.

    Информацию прокомментировал спортивный директор «Ганновера» Герхард Цубер: «Не буду комментировать имена. Мы думаем о позиции опорника и ищем решение. Внимательно следим за ситуацией, но не даем оказывать на себя давление. У нас несколько кандидатов».

    Бийол в этом сезоне принял участие в четырех матчах ЦСКА, проведя на поле в общей сложности 53 минуты. 0

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