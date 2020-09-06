Росси: Матч с Россией будет труднее, чем с Турцией

«Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», — цитирует Росси официальный сайт УЕФА.
Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Матч начнется в 19:00 мск.
В первом матче Лиги наций Россия победила Сербию со счетом 3:1. Венгры одержали победу над Турцией (1:0) на выезде. 0