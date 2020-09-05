Джикия: Дебютировал за сборную против Венгрии, так что воспоминания хорошие

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке к предстоящему матчу 2-го тура Лиги наций с командой Венгрии.

Напомним, в первом туре Лиги наций обе команды добились побед. Сборная России на своем поле взяла верх над Сербией 3:1, а венгры в гостях обыграли Турцию 1:0.

«Тренерский штаб дал выспаться. Мы восстановились, пробежались, пообедали и прилетели.

Сегодня вечером тоже свободное время. В целом чувствую себя неплохо. Самое главное — результат, победа. Прилетели с хорошими эмоциями.

Венгрия? Воспоминания хорошие, я дебютировал на этом стадионе за сборную.

Немного смотрели, изучали, но сейчас более детально и точно рассмотрим соперника», — сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября и начнется в 19:00 мск. 0