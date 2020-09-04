Италия — Босния и Герцеговина: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 1-го тура Лиги нацийв рамках группы Лига А 1 на своем поле сыграла вничью с— 1:0.

Счет в матче на 57-й минуте открыли боснийцы. После подачи с углового Тони Шуньич головой сбросил мяч во вратарскую, где Эдин Джеко ударом с лета отправил мяч в сетку ворот.

А на 67-й минуте Инсинье вошел в боснийскую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Сенси, а тот в падении нанес удар.

После этого рикошетом от Шуньича по неожиданной для кипера траектории мяч залетел в дальний угол ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1 Италия — Босния и Герцеговина 1:1 Голы: 0:1 Эдин Джеко (57'), 1:1 Стефано Сенси (67') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Кристиано Бираги, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Стефано Сенси, Лоренцо Пеллегрини (Мойзе Кин, 86'), Николо Барелла, Андреа Белотти (Чиро Иммобиле, 73'), Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза (Николо Дзаньоло, 71') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Зеад Колашинац (Эльдар Чивич, 83'), Тони Шуньич, Sinisa Sanicanin, Branimir Cipetic, Амир Хаджиахметович, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Эдин Вишча (Дени Милошевич, 86'), Эдин Джеко, Armin Hodzic (Мухамед Бешич, 77') Предупреждения: Андреа Белотти (65'), Гойко Цимирот (79'), Николо Дзаньоло (80'), Леонардо Бонуччи (80')

В следующем туре Италия на выезде сыграет с Голландией, а боснийцы примут команду Польши. Матчи состоятся 7 сентября.

Лига А1: 1. Голландия — 3 очка, 2. Италия — 1, 3. Босния и Герцеговина — 1, 4. Польшая — 0. 0