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    Отец Месси после встречи с Бартомеу: Мой сын не остается

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    Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, коротко прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Мой сын не остается», — цитирует Хорхе TyC Sports.

    Как сообщает Diario Sport, стороны не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе аргентинского нападающего из «Барсы».

    Бартомеу пытался убедить отца Месси в том, что игрок должен остаться в клубе. Хорхе пытался договориться об уходе сына из «Барсы».

    Mundo Deportivo уточняет, что Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и требует выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Месси.

    По данным Marcа, в ходе переговоров президент «Барсы» настаивал на том, что срок действия пункта, по которому Месси мог покинуть клуб, истек 10 июня.

    Он заявил, что «Барса» не собирается вести переговоры о продаже Месси, поскольку его считают ключевым игроком в спортивном проекте, который выстраивает клуб.

    Кроме того, Бартомеу подчеркнул, что у Месси есть действующий контракт. Менеджер считает, что футболист обязан вернуться к тренировкам. Сторона Месси настаивала на том, что форвард хочет сменить клуб.

    На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур

    Стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и тех, и других. 0

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