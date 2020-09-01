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    «Арсенал» потребовал от РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе

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    Тульский «Арсенал» обратился в РФС после матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2) с требованием проверить арбитра Алексея Матюнина на полиграфе.

    Алексей Матюнин
    Алексей Матюнин

    Об этом рассказал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

    «Мы написали официальное письмо в РФС. В нем есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком".

    Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным.

    Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери.

    Работа ВАР — это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол ВАР, однако не очень понятно почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод.

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