«Арсенал» потребовал от РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» обратился в РФС после матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2) с требованием проверить арбитрана полиграфе.

Об этом рассказал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

«Мы написали официальное письмо в РФС. В нем есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком".

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным.

Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери.

Работа ВАР — это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол ВАР, однако не очень понятно почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод.

Будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе четко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока "Спартака". А это ключевой момент прошедшей игры. Эмоции Лесового, повлекшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен ВАР, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет», — приводит слова Балашова «Спорт-Экспресс». 0