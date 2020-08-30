Соболев и Фомин вызваны в сборную России

Полузащитник «Динамо»и нападающий «Спартака»вызваны в сборную России.

«Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведёт подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения.

Вызовы в команду получили полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев.

В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин.

31 августа подопечные Станислава Черчесова проведут в Новогорске очередную тренировку, начало в 11:30», — сообщает пресс-служба национальной команды.

В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина.

Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.

Александр Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Мецем».

По предварительной информации речь идёт о повреждении мышц задней поверхности бедра. 1/2 pic.twitter.com/5p0Xtxifu0 — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

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