ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» выиграл второй трофей за месяц«Арсенал» сокращает разрыв от «Ливерпуля» и топ-трофеев
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»
  • 22:22
    • «Ман Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет
  • 21:58
    • «Краснодар» и «Ростов» обменялись голами
  • 20:03
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с «Тамбовом», Деспотович оформил дубль
  • 19:55
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    Соболев и Фомин вызваны в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций Спартак РПЛ Динамо Арсенал Тула Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев вызваны в сборную России.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведёт подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения.

    Вызовы в команду получили полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев.

    В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин.

    31 августа подопечные Станислава Черчесова проведут в Новогорске очередную тренировку, начало в 11:30», — сообщает пресс-служба национальной команды.

    В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли «Марсель» голами после выхода из карантина?
  • «Брест» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Выиграет ли «Тампа» серию у «Бостона»?
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Шицзячжуан» и «Хэбэй» порадуют голами
  • «Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 31 августа
  • Завтра в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шицзячжуан — Хэбэй Чайна Форчун
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чайка — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Андерсон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры