Соболев: Было приглашение от «Лечче», но я, наверное, испугался

Нападающийрассказал, что мог перейти в итальянский

«Я хочу в Европу, но сейчас я в "Спартаке". Если пригласят, то будем смотреть по ситуации. Сейчас я полностью доволен в Москве. Когда-то было приглашение от "Лечче". У меня даже есть контракт в телефоне. Предварительный», — рассказал Соболев в интервью YouTube-каналу Nobel.

«Но это все произошло за день до закрытия трансферного окна. Мне звонит Маньяков и говорит: "Вот есть предложение от 'Лечче'. Скидывает контракт: 'Подумай'. Надо было подумать за 5-6 часов. Я просто не решился. Если бы не было семьи, то я бы, наверное, уехал. Скажу прямо, я, наверное, испугался. За сутки такое решение не принимается. Зарплата не была причиной", — также отметил форвард.

Напомним, Соболев выступает за "Спартак" с января этого года. 0