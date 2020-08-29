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    Артета: Спасибо парням за выступление

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Наставник «Арсенала» Микель Артета дал послематчевое интервью, выразив свои эмоции после победы над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии (2:1 П).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление.

    Мужество команды — самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет тяжело.

    Это придает уверенности. Меня радует, что мы не уступаем такому сопернику в финале.

    Важные матчи, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня», — сказал Артета BT Sport. 0

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