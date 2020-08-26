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    Слуцкий: В таких матчах крайне важно забивать первыми

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча пятого тура чемпионата России против «Уфы» (3:0).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «В таких матчах крайне важно забивать первыми. Потому что такая команда, как "Уфа", делает упор на оборонительные действия и на контратаки.

    Если ты пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Не скажу, что мы забили сверхранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме. Думаю, он предопределил дальнейший ход.

    Что сказал в раздевалке в перерыве? Если бы я что-то говорил, и команда забивала, я бы говорил это постоянно. Это так не работает.

    Мы произвели определенные перестановки, наметили определенные зоны, это рабочая корректировка. Это не имеет прямой корреляции.

    Что именно не устроило в игре Шатова и Бакаева? Не то что что-то не устроило. Во-первых, я понимаю, какие позиции мы можем усилить, какие у нас есть замены.

    Шатов еще очень плохо выглядит функционально, это немудрено, он все-таки игру с ЦСКА провел по существу, оттренировавшись одну тренировку за трехнедельный срок.

    А Бакаев и Макаров, скажем так, находятся в постоянной конкуренции друг с другом и здесь тоже эта замена абсолютно статистическая», — передает слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    После это победы «Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

    В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова». 0

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