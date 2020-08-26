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    Тренер «Арсенала» рассказал о травме Луценко

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    Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» в Туле (1:1) прокомментировал повреждение форварда Евгения Луценко.

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    33-летний нападающий из-за травмы левого бедра был заменен перед перерывом. У футболиста подозрение на повреждение задней поверхности.

    Если диагноз подтвердит обследование, получивший первый вызов в сборную России Луценко потратит на восстановление около двух недель и не сможет сыграть за национальную команду.

    «Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму.

    Какой степени тяжести, будет ясно только завтра-послезавтра, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят.

    Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, все так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен этой ситуацией.

    Впереди — перерыв (на матчи сборных), у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, полагаю, он пропустит», — сказал Подпалый «Спорт-Экспрессу». 0

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