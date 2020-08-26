Карпин: Голы Хасимото — приятная неожиданность для всех

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в пятом туре РПЛ.

Единственный мяч забил Кэнто Хасимото, для японца гол стал вторым в двух матчах за дончан.

«В игровом 60-70 минут — все понравилось. Мы играли на день позже, чем "Урал", силы начали иссякать где-то после 60-й минуты, плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили.

Норманн не играл 90 минут, как должен был, пришлось менять. Менять особо не на кого, поэтому после 70-й минуты нас подкосило немного.

Понимания, насколько серьезная травма у Норманна, пока нет. Но только то, что в "Уфе" за такой же фол показали красную. Меня больше удивляет это. Травма, дай бог, чтобы не серьезная.

Когда мы подписывали Хасимото, в его обязанности, так скажем, входило то, что он еще и будет забивать. Я думаю, что это приятная неожиданность для всех. Пока складывается все хорошо и приносит очки команде.

Когда у него спрашиваешь: "Как дела?", он всегда говорит: "Неплохо, неплохо!", поэтому я думаю, что неплохо все», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу». 0