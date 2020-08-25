«Арсенал» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

Тульскийсыграл вничью с подмосковнымив домашнем матче пятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 30-й минуте, когда Камран Алиев получил пас от Андрея Мурнина, эффектно развернулся, пробросил мяч мимо Тараса Бурлака, вышел один на один и пробил в дальний угол.

«Оружейники» отыгрались на 76-й минуте. Владислав Пантелеев вырезал подачу в центр штрафной, а Эванс Кангва высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.

Еще через минуту «Химки» остались в меньшинстве — Даниил Казанцев получил вторую желтую карточку.

РПЛ. 5-й тур «Арсенал» (Тула) — «Химки» — 1:1 (0:1) Голы: Алиев, 30 (0:1). Э.Кангва, 76 (1:1)«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Пантелеев, 70), Громыко, К.Кангва, Луценко (Минаев, 45+1. Ткачев, 71), Э.Кангва, Лесовой«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Засеев, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Мартусевич, 84), Казанцев, Конате (Полярус, 50), АлиевПредупреждения: Алиев, 8. Кухарчук, 11. Трошечкин, 15. Сокол, 59. Казанцев, 67Удаление: Казанцев, 78

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает десятое место (5 очков), а «Химки» — 15-е (2 очка). 0