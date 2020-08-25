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    «Арсенал» и «Химки» обменялись голами

    «Арсенал» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в домашнем матче пятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 30-й минуте, когда Камран Алиев получил пас от Андрея Мурнина, эффектно развернулся, пробросил мяч мимо Тараса Бурлака, вышел один на один и пробил в дальний угол.

    «Оружейники» отыгрались на 76-й минуте. Владислав Пантелеев вырезал подачу в центр штрафной, а Эванс Кангва высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.

    Еще через минуту «Химки» остались в меньшинстве — Даниил Казанцев получил вторую желтую карточку.

    РПЛ. 5-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Химки» — 1:1 (0:1)
    Голы: Алиев, 30 (0:1). Э.Кангва, 76 (1:1)«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Пантелеев, 70), Громыко, К.Кангва, Луценко (Минаев, 45+1. Ткачев, 71), Э.Кангва, Лесовой«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Засеев, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Мартусевич, 84), Казанцев, Конате (Полярус, 50), АлиевПредупреждения: Алиев, 8. Кухарчук, 11. Трошечкин, 15. Сокол, 59. Казанцев, 67Удаление: Казанцев, 78

    В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает десятое место (5 очков), а «Химки» — 15-е (2 очка). 0

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