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    УЕФА засчитал «Словану» техническое поражение в отборе Лиги чемпионов

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    Европейский союз футбольных ассоциаций присудил фарерскому «Клаксвику» техническую победу 3:0 в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против словацкого «Слована».

    «Слован»
    «Слован»

    Накануне вылета на Фарерские острова инфекцию обнаружили у полузащитника «Слована» Владимира Вайсса-младшего.

    Игрок остался в Словакии, но уже после прилета на остров Вагар, где находится единственный аэропорт архипелага, все футболисты и тренерский персонал братиславской команды еще раз сдали тесты на COVID-19, и инфекцию обнаружили у физиотерапевта.

    Сначала игру перенесли с 19 августа на 21-е, но в итоге матч все-таки не состоялся. «Клаксвик», так и не сыграв с командой из Братиславы, вышел во второй отборочный раунд.

    В среду 26 августа фарерский чемпион сыграет на выезде против швейцарского клуба «Янг Бойз». Проведение этого матча уже подтвердили в клубе из Берна.

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