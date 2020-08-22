«Кристал Пэлас» продлил контракты с четырьмя футболистами

Лондонскийна своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками.

Новые соглашения с «орлами» подписали защитники Джеффри Шлупп и Мартин Келли, хавбек Джеймс Макартур и вратарь Стивен Хендерсон. О деталях контрактов не сообщается.

Шлупп выступает за «Кристал Пэлас» с января 2017 года и провел за лондонцев 97 официальных матчей. На счету Келли, выступающего за «орлов» с 2014 года, 145 матчей в составе «Кристал Пэлас». Макартур выступает за «Кристал Пэлас» также с 2014 года и провел за команду более 200 официальных матчей, Хендерсон играет за лондонцев с лета 2019 года.

По итогам сезона-2019/20 «Кристал Пэлас» занял в АПЛ 14-е место (43 очка). 0