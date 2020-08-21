ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • 22:24
    • СМИ: Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из «Барсы»
  • 21:52
    • Источник: «Рома» вновь заинтересована в Кокорине
  • 20:19
    • «Бавария» заняла первую строчку в рейтинге клубов УЕФА
  • 19:26
    • В «Торино» два новых случая коронавируса
  • 13:47
    • «Ливерпуль» в первом туре АПЛ сыграет с «Лидсом»
    Все новости спорта

    Результаты матчей предварительного раунда Лиги Европы-2020/21

    Футбол Лига Европы Футбол Фарерских островов Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Североирландские клубы «Гленторан» и «Колрейн» преодолели этап предварительного раунда Лиги Европы нового сезона. Они с минимальным счетом по 1:0 обыграли фарерский «ХБ Торсхавн» и «Ла-Фиориту» из Сан-Марино соответственно.

    Результаты матчей предварительного раунда Лиги Европы-2020/21
    Результаты матчей предварительного раунда Лиги Европы-2020/21

    Также дальше пробился фарерский «НСИ Рунавик», разгромивший валлийский клуб «Барри Таун» (5:1). В составе победителей хет-трик сделал Клэйминт Ольсен.

    Черногорская «Искра» только в серии пенальти сумела одолеть андоррскую «Санта-Колому», хотя хозяева еще в первом тайме остались вдесятером.

    А вот матч «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гнилане» (Косово) перенесен из-за того, что один из игроков косовского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Игра перенесена на 21 августа.

    Лига Европы 20.08.21:

    Перенесен

    «Тре Пенне» — «Гнилане»

    «Сент-Джозефс» — «Б-36 Торсхавн» 1:2

    «НСИ Рунавик» — «Барри Таун» 5:1

    «Санта-Колома» — «Искра Д» 0:0, по пенальти 3:4

    «Гленторан» — «ХБ Торсхавн» 1:0

    «Колрейн» — «Ла-Фиорита» 1:0 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выдадут ли команды в финале результативный матч?
  • «Севилья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Бордо» продолжит удачно играть с «Нантом»?
  • «Бордо» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Олимпик» не испортит дебют Луческу?
  • «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры