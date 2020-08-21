Результаты матчей предварительного раунда Лиги Европы-2020/21

Североирландские клубыпреодолели этап предварительного раунда Лиги Европы нового сезона. Они с минимальным счетом по 1:0 обыграли фарерскийиз Сан-Марино соответственно.

Также дальше пробился фарерский «НСИ Рунавик», разгромивший валлийский клуб «Барри Таун» (5:1). В составе победителей хет-трик сделал Клэйминт Ольсен.

Черногорская «Искра» только в серии пенальти сумела одолеть андоррскую «Санта-Колому», хотя хозяева еще в первом тайме остались вдесятером.

А вот матч «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гнилане» (Косово) перенесен из-за того, что один из игроков косовского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Игра перенесена на 21 августа.

Лига Европы 20.08.21:

Перенесен

«Тре Пенне» — «Гнилане»

«Сент-Джозефс» — «Б-36 Торсхавн» 1:2

«НСИ Рунавик» — «Барри Таун» 5:1

«Санта-Колома» — «Искра Д» 0:0, по пенальти 3:4

«Гленторан» — «ХБ Торсхавн» 1:0

«Колрейн» — «Ла-Фиорита» 1:0 0