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    Лаутаро Мартинес: Очень хочу выиграть первый трофей с «Интером»

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что очень хочет выиграть свой первый трофей в карьере.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    В пятницу, 21 августа, миланцы в Кельне сыграют с «Севильей» в финале Лиги Европы.

    «Я очень рад, поскольку мы крайне близки к достижению одной из наших целей — завоеванию трофея, а это главное, не так ли?

    Будем надеяться, что заключительный матч сезона пройдет на ура, и мы вернемся в Италию с трофеем.

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    Мне кажется, наш характер и наша рабочая самоотдача каждый день демонстрируют, что "Интер" возмужал и готов добиться чего-то весомого.

    Что касается меня лично, я очень хочу выиграть первый трофей с "Интером". Это было бы фантастикой. Это мой первый финал, то есть я могу выиграть первый в карьере титул.

    "Севилья" — грозный соперник. Она жестко прессингует, активна на всех участках поля и вообще демонстрирует хороший футбол.

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    • "Севилья" не даром часто участвовала в финалах. Это значит, что это серьезная команда, играющая в отличный футбол.

    Будем внимательны к тому, на что она способна, хотя в большей степени мы отталкиваемся от себя.

    Мы сконцентрированы на себе, на "Интере" и том, что значит участие в финале после столь продолжительной паузы и что означало бы нас завоевание трофея.

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    На данный момент мы к этому очень близки. У нас есть шанс, есть возможность, и мы сыграем соответствующим образом», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА. 0

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