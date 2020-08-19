Источник: Лига наций не будет отменена

Как сообщает « Спорт Экспресс », турнир Лиги наций не отменят из-за последствий коронавирусной болезни.

Ранее была вероятность того, что турнир будет отменен. Федерации ведущих европейских чемпионатов проталкивали такое решение из-за чрезмерной загрузки своих клубов. А в связи с летней доигровкой футболисты не смогут отдохнуть.

Остальные федерации не хотят отказываться от возможности заработка на матчах национальных команд, поэтому выступают за продолжение турнира. Таким образом, было принято решение продолжить Лигу наций. В УЕФА не хотят допускать отсутствия матчей сборных в течение целого года. 0