Мартинес: «Интер» готов к великим делам, мы готовы к финалу

Нападающийподелился впечатлениями от матча с(5:0) в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Это была невероятная ночь, о которой мы мечтали. Мы доказали, что "Интер" готов к великим делам, мы готовы к финалу. "Севилья" — очень хорошая команда, но мы будем хорошо готовиться и постараемся восстановиться после этой игры. Мы сделаем все, чтобы завоевать для "Интера" этот кубок.

Очень доволен своими голами, потому что у меня был трудный период в этом плане. Но в основном я рад за команду, мы растем день за днем, у нас идеальное сочетание опытных игроков и молодежи», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Интер» сыграет против «Севильи». Матч состоится 21 августа. 0