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    Мартинес: «Интер» готов к великим делам, мы готовы к финалу

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от матча с «Шахтером» (5:0) в рамках полуфинала Лиги Европы.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    «Это была невероятная ночь, о которой мы мечтали. Мы доказали, что "Интер" готов к великим делам, мы готовы к финалу. "Севилья" — очень хорошая команда, но мы будем хорошо готовиться и постараемся восстановиться после этой игры. Мы сделаем все, чтобы завоевать для "Интера" этот кубок.

    Очень доволен своими голами, потому что у меня был трудный период в этом плане. Но в основном я рад за команду, мы растем день за днем, у нас идеальное сочетание опытных игроков и молодежи», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

    В финале Лиги Европы «Интер» сыграет против «Севильи». Матч состоится 21 августа. 0

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