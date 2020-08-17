ЛЕ. «Севилья» одолела «Манчестер Юнайтед», «Интер» поиздевался над «Шахтером»

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 2:1
В полуфинальном матче Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Уже на 8-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол против Рашфорда. Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки отправил мяч в левый верхний угол ворот.
На 26-й минуте счет сравнялся. Окампос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Регилона, после чего тот отменно прострелил на противоположный край штрафной, откуда Сусо ударом в касание расстрелял ворота.
А на 78-й минуте Хесус Навас исполнил идеальную передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание замкнул передачу.
Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.
«Интер» — «Шахтер» 5:0
Миланский «Интер» одержал крупную победу над донецким «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 5:0.
«Нерадзурри» вышли вперед на 19-й минуте, когда после неудачного паса Андрея Пятова навес с фланга выполнил Николо Барелла, а Лаутаро Мартинес точно пробил головой.
Развить успех подопечным Антонио Конта удалось на 64-й минуте. Марсело Брозович навесил с углового, а Данило Д'Амброзио выиграл верховую борьбу и поразил цель.
Еще через десять минут дубль оформил Мартинес, точно пробив в угол в быстрой контратаке.
На 78-й минуте Мартинес выступил в роли ассистента, когда разрезным пасом вывел на ударную позицию Ромелу Лукаку, который не промахнулся.
Тот же Лукаку на 84-й минуте поставил победную точку. Рванув едва ли не с центра поля, он ворвался в штрафную и прицельно пробил по воротам Пятова.
«Интер» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей» 21 августа в Кельне. 0