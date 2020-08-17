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    ЛЕ. «Севилья» одолела «Манчестер Юнайтед», «Интер» поиздевался над «Шахтером»

    Результаты полуфинальных матчей второго по значимости клубного турнира Европы

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    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 11-17 августа Лаутаро МартинесЛЕ. «Севилья» одолела «Манчестер Юнайтед», «Интер» поиздевался над «Шахтером» Уле-Гуннар СульшерЛига «Севильи». Нерешительность Сульшера и великолепный Буну отправили «МЮ» домой
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    16 и 17 августа в рамках футбольной Лиги Европы состоялись полуфинальные матчи.

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 2:1

    В полуфинальном матче Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Уже на 8-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол против Рашфорда. Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки отправил мяч в левый верхний угол ворот.

    На 26-й минуте счет сравнялся. Окампос отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Регилона, после чего тот отменно прострелил на противоположный край штрафной, откуда Сусо ударом в касание расстрелял ворота.

    А на 78-й минуте Хесус Навас исполнил идеальную передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание замкнул передачу.

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    Испанский клуб в шестой раз вышел в финал Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих случаях «Севилья» выигрывала трофей, пробиваясь в решающий матч (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Андалусцы являются рекордсменами по количеству успехов в этом турнире.

    Лига Европы. 1/2 финала
    «Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (1:1)
    Голы: Сусо, 26, Де Йонг, 78 — Бруну Фернандеш, 9, с пенальти«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Жордан (Гудель, 87), Сусо (Франко Васкес, 75), Эн-Несери (Де Йонг, 56), Окампос (Мунир, 56)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Б.Уильямс (Джеймс, 87), Гринвуд (Игало, 90+3), Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Рэшфорд (Мата, 87), МарсьяльПредупреждения: Диего Карлос, 21, Мунир, 86 — Б.Уильямс, 17, Рэшфорд, 66, Магуайр, 86

    «Интер» — «Шахтер» 5:0

    Миланский «Интер» одержал крупную победу над донецким «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 5:0.

    «Нерадзурри» вышли вперед на 19-й минуте, когда после неудачного паса Андрея Пятова навес с фланга выполнил Николо Барелла, а Лаутаро Мартинес точно пробил головой.

    Развить успех подопечным Антонио Конта удалось на 64-й минуте. Марсело Брозович навесил с углового, а Данило Д'Амброзио выиграл верховую борьбу и поразил цель.

    Еще через десять минут дубль оформил Мартинес, точно пробив в угол в быстрой контратаке.

    На 78-й минуте Мартинес выступил в роли ассистента, когда разрезным пасом вывел на ударную позицию Ромелу Лукаку, который не промахнулся.

    Тот же Лукаку на 84-й минуте поставил победную точку. Рванув едва ли не с центра поля, он ворвался в штрафную и прицельно пробил по воротам Пятова.

    Лига Европы. 1/2 финала
    «Интер» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 5:0 (1:0)
    Голы: Мартинес, 19 (1:0). Д`Амброзио, 64 (2:0). Мартинес, 74 (3:0). Лукаку, 78 (4:0). Лукаку, 84 (5:0)«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, Янг (Бираги, 66), де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 81), Бастони, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Барелла, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Моузес, 81)«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антониу, МораэсПредупреждение: Тайсон, 58

    «Интер» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей» 21 августа в Кельне. 0

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