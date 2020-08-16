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    «Оренбург» упустил победу над «Текстильщиком», «Спартак-2» одолел «Акрон»

    «Оренбург» — «Текстильщик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» — 1:1.

    «Оренбург»
    «Оренбург»

    Счет в матче был открыт хозяевами на 90-й минуте — отличился защитник «Оренбурга» Савелий Козлов.

    Однако на пятой добавленной минуте нападающий гостей Хызыр Аппаев спас «Текстильщик» от поражения.

    «Оренбург» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства ФНЛ. Команда набрала 10 очков. «Текстильщик» разместился на 10-й строчке с 6 очками.

    В следующем туре «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 22 августа, а «Текстильщик» в этот же день примет «Енисей».

    В параллельном матче «Спартак-2» одержал домашнюю победу над «Акроном» со счетом 1:0.

    Красно-белые победили благодаря голу полузащитника Степана Оганесяна на 48-й минуте.

    Отметим, что на 77-й минуте «Акрон» остался в меньшинстве — второе предупреждение получил Иван Чудин.

    Московский клуб набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в таблице, а клуб из Тольятти опустился на 15-е место с 4 очками.

    В 5-м туре «Спартак-2» сыграет с омским «Иртышем», а «Акрон» примет «Краснодар-2». Оба матча пройдут 22 августа.

    Другие матчи

    «Енисей» — «Алания» 3:2
    «Томь» — «Иртыш» 1:1
    «Чертаново» — «Динамо-Брянск» 0:1 0

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