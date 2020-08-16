«Оренбург» — «Текстильщик»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 4-го тура первенства ФНЛна своем поле сыграл вничью с ивановским— 1:1.

Счет в матче был открыт хозяевами на 90-й минуте — отличился защитник «Оренбурга» Савелий Козлов.

Однако на пятой добавленной минуте нападающий гостей Хызыр Аппаев спас «Текстильщик» от поражения.

«Оренбург» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства ФНЛ. Команда набрала 10 очков. «Текстильщик» разместился на 10-й строчке с 6 очками.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 22 августа, а «Текстильщик» в этот же день примет «Енисей».

В параллельном матче «Спартак-2» одержал домашнюю победу над «Акроном» со счетом 1:0.

Красно-белые победили благодаря голу полузащитника Степана Оганесяна на 48-й минуте.

Отметим, что на 77-й минуте «Акрон» остался в меньшинстве — второе предупреждение получил Иван Чудин.

Московский клуб набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в таблице, а клуб из Тольятти опустился на 15-е место с 4 очками.

В 5-м туре «Спартак-2» сыграет с омским «Иртышем», а «Акрон» примет «Краснодар-2». Оба матча пройдут 22 августа.

Другие матчи

«Енисей» — «Алания» 3:2

«Томь» — «Иртыш» 1:1

«Чертаново» — «Динамо-Брянск» 0:1 0