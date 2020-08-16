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    «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»

    «Чайка» — «Крылья Советов»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» одержали гостевую победу над «Чайкой» (3:0) в матче 4-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 34 минуте капитан самарцев Александр Гацкан перехватил мяч у хозяев поля, сделал передачу Данилу Пруцеву, который откинул мяч назад на линию штрафной. Антон Зиньковский точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот «Чайки».

    На 48 минуте матча после подачи углового Дмитрием Комбаровым, Сергей Божин пробил по воротам, голкипер с его ударом справился, но Сергей со второй попытки отправил мяч в ворота.

    На 55 минуте после передачи в штрафную Дмитрия Кабутова Антон Зиньковский неотразимо пробил и оформил дубль.

    «Крылья Советов» набрали семь очков и поднялись на пятое место. «Чайка» с двумя очками и без выигрышей занимает 20-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ.

    Следующий матч «Крылья Советов» проведут в субботу, 22 августа, на «Самара Арене» против «Оренбурга». Начало игры в 17:00. 0

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