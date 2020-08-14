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    Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина»

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    Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» станет Олег Веретенников.

    Олег Веретенников
    Олег Веретенников

    Игра с екатеринбургским клубом пройдет 15 августа в Казани.

    Ранее Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на две игры (одна из них — условно) за критику арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

    49-летнему специалисту также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

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