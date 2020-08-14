Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина»

Исполняющим обязанности главного тренерав матче 2-го тура РПЛ противстанет

Игра с екатеринбургским клубом пройдет 15 августа в Казани.

Ранее Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на две игры (одна из них — условно) за критику арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

49-летнему специалисту также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

Олег Веретенников будет исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в матче с @FCURAL

Завтра, 15 августа, казанский клуб проведет второй домашний матч в новом сезоне.

Напомним, что Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на 1 матч (+1 матч условно). pic.twitter.com/tnpCm43s7g — «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2020

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