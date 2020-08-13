Луческу: «Шахтер» может выиграть Лигу Европы

Главный тренер киевского, который тренировали миланскийрассказал, о будущем противостоянии своих бывших команд в полуфинале Лиги Европы.

«"Шахтер" в данный момент сложно победить, у них исключительная организация игры. Они используют эту систему уже долгое время. Многие бразильцы привносят что-то новое на техническом уровне. Когда "Шахтер" завладеет мячом, "Интеру" будет сложно его отобрать.

Это будет очень интересный матч между организацией и способностью контролировать игру "Шахтера" и агрессивностью и индивидуальностью "Интера".

В "Шахтере" мы создали систему благодаря работе президента Рината Ахметова. Тренеры должны привыкать к этой системе. Думаю, "Шахтер" может выиграть титул», — цитирует Луческу football-italia.

Матч между «Шахтером» и «Интером» состоится 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. 0