«Вулверхэмптон» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 1/4 финала Лиги Европыодержала победу надсо счетом 1:0.

На 12-й минуте в ворота испанского клуба был назначен пенальти — Диего Карлос в штрафной заехал Траоре по ногам.

Однако Рауль Хименес не смог переиграть вратаря — Боно обманул форварда, качнувшись вправо, тот в последний момент пробил в противоположную сторону, но голкипер был к этому готов и, переложившись, в прыжке отбил мяч, после чего защита подстраховала.

Единственный мяч был забит на 88-й минуте. После розыгрыша углового Банега получил мяч на фланге и закрутил его к дальней штанге, а там Лукас Окампос выпрыгнул и пробил головой в самый угол ворот.

«Севилья» вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 16 августа. Во втором полуфинале сойдутся «Интер» и «Шахтер».