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    Гол Окампоса вывел «Севилью» в полуфинал Лиги Европы

    «Вулверхэмптон» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 12-й минуте в ворота испанского клуба был назначен пенальти — Диего Карлос в штрафной заехал Траоре по ногам.

    Однако Рауль Хименес не смог переиграть вратаря — Боно обманул форварда, качнувшись вправо, тот в последний момент пробил в противоположную сторону, но голкипер был к этому готов и, переложившись, в прыжке отбил мяч, после чего защита подстраховала.

    Единственный мяч был забит на 88-й минуте. После розыгрыша углового Банега получил мяч на фланге и закрутил его к дальней штанге, а там Лукас Окампос выпрыгнул и пробил головой в самый угол ворот.

    «Севилья» вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 16 августа. Во втором полуфинале сойдутся «Интер» и «Шахтер».

    Лига Европы. 1/4 финала
    «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:1 (0:0)
    Гол: Окампос, 88Нереализованный пенальти: Хименес, 13 (вратарь)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре, Жоау Моутинью (Педру Нету, 71), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Жота, 79)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 85), Сусо (Эль-Хаддади, 89), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 85)Предупреждения: Диегу Карлос, 11. Саисс, 49. Невеш, 90+1
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