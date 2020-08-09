«Уфа» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Россиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Вандерсон по правому флангу на скорости рванул в свободную зону и сделал передачу к штрафной, Кабелла принял мяч и технично уложил его в верхний угол ворот «Уфы».

На 63-й минуте Олссон поборолся в чужой штрафной, дошёл до лицевой и сделал перевод на Кабелла, который в касание уложил мяч в дальний верхний угол ворот «Уфы».

А две минуты спустя Уткин сделал передачу вперёд, Вандерсон рванул по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а Берг в падении переправил мяч в сетку.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа в гостях сыграет против «Локомотива», а «Уфа» днем ранее на выезде встретится с «Арсеналом».