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    «Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелла оформил дубль

    «Уфа» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 1-го тура чемпионата России «Уфа» потерпела домашнее поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Вандерсон по правому флангу на скорости рванул в свободную зону и сделал передачу к штрафной, Кабелла принял мяч и технично уложил его в верхний угол ворот «Уфы».

    На 63-й минуте Олссон поборолся в чужой штрафной, дошёл до лицевой и сделал перевод на Кабелла, который в касание уложил мяч в дальний верхний угол ворот «Уфы».

    А две минуты спустя Уткин сделал передачу вперёд, Вандерсон рванул по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а Берг в падении переправил мяч в сетку.

    В следующем туре «Краснодар» 15 августа в гостях сыграет против «Локомотива», а «Уфа» днем ранее на выезде встретится с «Арсеналом».

    РПЛ. 1-й тур
    «Уфа» — «Краснодар» — 0:3 (0:0).
    Голы: 0:1 — Кабелла (53), 0:2 — Кабелла (63), 0:3 — Берг (65)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Никитин, Йокич, Неделчару, Голубев (Белоусов, 83), Безденежных (Фольмер, 69), Алиев, Карп, Агаларов (Вомбергар, 54), Кротов (Гиоргобиани, 54)«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла (Сулейманов, 68), Ольссон (Мацукатов, 81), Вандерсон, Берг (Кутовой, 81)Предупреждения: Петров (34), Безденежных (42), Ольссон (51), Йокич (67)
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