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    «Зенит» победил «Локо» в матче за Суперкубок России

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Локомотив
    Питерский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России, прошедшем на «ВЭБ Арене» в Москве.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 14-й минуте питерцы. Дуглас на фланге получил мяч от Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной «Локо», где Чорлука не углядел за Дзюбой, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот.

    На 69-й минуте Дриусси с правого фланга покатил мяч налево, защитники бросились закрывать Малкома и забыли про Оздоева, которому удался роскошный удар из-за пределов штрафной в правую девятку с рикошетом от перекладины.

    «Локо» отквитал один мяч на 72-й минуте. Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной, где Чорлука оторвался от Ловрена и ногой вколотил мяч в правый угол ворот «Зенита».

    Таким образом, «Зенит» в пятый раз в истории клуба завоевал Суперкубок страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 годах.

    Рекорд по количеству побед в Суперкубке принадлежит ЦСКА — 7. Трижды титул выигрывал «Локомотив», дважды «Рубин» и один раз — «Спартак».

    Суперкубок России
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (1:0)
    Голы: Дзюба, 14 (1:0). Оздоев, 69 (2:0). Чорлука, 72 (2:1)«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 88), Барриос, Оздоев (Мусаев, 88), Малком (Жирков, 81), Дзюба (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90+2)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Магкеев (Жемалетдинов, 70), Крыховяк, Ант.Миранчук (Рыбчинский, 81), Эдер (Смолов, 62)Предупреждения: Рыбус, 19. Магкеев, 48. Дриусси, 59. Ал.Миранчук, 64. Оздоев, 67. Баринов, 72. Ант.Миранчук, 78. Жирков, 84. Азмун, 90+2
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