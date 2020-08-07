«Зенит» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

Питерскийодержал победу над московским(2:1) в матче за Суперкубок России, прошедшем на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в матче открыли на 14-й минуте питерцы. Дуглас на фланге получил мяч от Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной «Локо», где Чорлука не углядел за Дзюбой, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот.

На 69-й минуте Дриусси с правого фланга покатил мяч налево, защитники бросились закрывать Малкома и забыли про Оздоева, которому удался роскошный удар из-за пределов штрафной в правую девятку с рикошетом от перекладины.

«Локо» отквитал один мяч на 72-й минуте. Антон Миранчук навесил с углового в центр штрафной, где Чорлука оторвался от Ловрена и ногой вколотил мяч в правый угол ворот «Зенита».

Таким образом, «Зенит» в пятый раз в истории клуба завоевал Суперкубок страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 годах.

Рекорд по количеству побед в Суперкубке принадлежит ЦСКА — 7. Трижды титул выигрывал «Локомотив», дважды «Рубин» и один раз — «Спартак».